Держземагентство пропонує включити фермерів у перелік покупців землі

Державне агентство земельних ресурсів пропонує включити до переліку покупців землі сільськогосподарського призначення членів фермерських господарств (фізичних осіб).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держземагентства, така норма міститься в новій редакції законопроекту «Про оборот земель сільськогосподарського призначення», що враховує пропозиції громадськості та експертів.

Згідно з повідомленням, це положення запропоновано з метою поширення фермерського руху та збільшення кількості фермерських господарств.

У новій редакції документа частково змінилася стаття з визначення суб'єктів обороту земель сільськогосподарського призначення, до кола яких включені громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади.

Також у законопроекті конкретизовані статті з консолідації земель в частині процедури її проведення, а саме: прийняття відповідних рішень, надання дозволу на проведення консолідації земель і затвердження проекту.

У законопроект включено статтю щодо обміну земельними ділянками сільгосппризначення як одного зі шляхів формування сімейних та фермерських господарств.

Документ також містить визначення рівноцінних земельних ділянок як земельних ділянок сільгосппризначення, розташованих в одному або в суміжних земельних масивах, одного виду цільового призначення, нормативна грошова оцінка яких однакова або відрізняється не більше ніж на 10%.

У відомстві зазначили, що пропонується змінити порядок купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у приватній власності. Зокрема, законопроект містить три статті за процедурою купівлі-продажу. А саме: реєстрація продавців земельних ділянок сільгосппризначення на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; видача довідки покупцям земельних ділянок та реєстрація покупців на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; та порядок продажу земельної ділянки сільгосппризначення приватної власності.

Крім того, документом врегульовано питання відчуження земельних ділянок сільгосппризначення або часток у праві спільної власності на земділянку власниками, яким відповідно до законодавства вони не можуть належати на праві власності.

За даними прес-служби, Держземагентство пропонує міністрові аграрної політики і продовольства створити робочу групу з доопрацювання законопроекту із залученням фахівців Мінсоцполітики, Міндоходів, Мін'юсту, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Державного земельного банку.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів 5 квітня оприлюднило свій варіант проекту закону «Про оборот земель сільськогосподарського призначення». Відповідно до законопроекту, купувати сільгоспземлі можуть громадяни України, які протягом трьох років проживають в місцевості, на території якої продається земельна ділянка (рада, район), які хочуть переважно власною або сімейною працею вести самостійне товарне сільгоспвиробництво, мають досвід роботи в сільському господарстві або займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва. Крім громадян, покупцями сільгоспземель можуть бути держава в особі органів виконавчої влади; територіальні громади в особі сільських, селищних, міських рад та Державний земельний банк. Юридичних осіб у списку тих, хто має право на купівлю землі, немає.

Урядовий законопроект «Про оборот земель сільськогосподарського призначення», який передбачає скасування мораторію на продаж сільгоспземель, планується зареєструвати в парламенті до липня 2013 року.

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