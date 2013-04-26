У Києві планують врегулювати роботу автокав'ярень

Київська міська держадміністрація підготувала проект рішення Київради, яким передбачається врегулювати роботу автокав’ярень в столиці, а також іншої пересувної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Людмила Денисюк.

Вона зазначила, що автокав’ярні з’явилися нещодавно, лише 2-3 роки тому, але на сьогодні набрали масового характеру, причому, є прогалини в законодавстві, зокрема щодо врегулювання безпеки їх роботи для жителів міста.

“В нас немає на сьогодні документів, які забезпечують безпеку життєдіяльності наших жителів міста. А ми знаємо, що більше 90 відсотків автокав’ярень на сьогодні працюють на газовому обладнанні, а це обладнання не регулюється технічними умовами, які повинні бути”, - наголосила Л.Денисюк.

Вона нагадала, що днями сталася пожежа на Подолі, де, за її словами, вибухнула саме автокав’ярня.

“Передусім повинна бути безпека жителів, щоб не було повторного вибуху, як це сталось на Подолі. Безумовно, зараз будуть перевірки таких автокав’ярень, і вони розпочалися”, - зазначила представник КМДА.

В той же час, вона підкреслила, що питання безпеки киян потребує невідкладного рішення, тому підготовлений в адміністрації проект рішення Київради буде поданий на найближче засідання сесії. Л.Денисюк також повідомила, що міська влада направила звернення в Держгірпромнагляд та Науково-дослідницький інститут транспорту, щоб вони напрацювали технічні умови для роботи пересувної торгівлі, що користується газовим обладнанням, а також інші документи щодо безпеки торгівлі в таких пересувних точках.

“Ми можемо говорити про те, що коли буде розглядатись проект рішення на Київраді і не будуть нам надані документи від експертів, що будуть засвідчувати безпеку діяльності, то ми будемо приймати рішення, що торгувати з автокав’ярень, які використовують газове обладнання, буде заборонено”, - повідомила Л.Денисюк. Тобто вона не виключає, що КМДА прийме рішення, яким тимчасово призупинить діяльність автокав’ярень з газовим обладнанням.

Наразі, за офіційними даними КМДА, в Києві працює близько 300 автокав’ярень. Водночас Л.Денисюк зауважила, що в Адміністрації вважають, що реально їх набагато більше в місті.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Києві на Контрактовій площі згоріла автокав'ярня «Таврія Пікап». Автомобіль знищено вогнем повністю. Ніхто з громадян не постраждав.