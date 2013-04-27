У неділю в Україну прийдуть дощі

28 квітня у західних, північних та центральних областях України пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 28 квітня у західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях короткочасні дощі (вночі місцями), грози, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с, вдень у західних та північних областях до 24 м/с.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, у східних областях, Криму та Карпатах місцями 7-10° тепла; вдень 23-28°, на узбережжі морів та крайньому заході країни 17-22°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (вночі місцями). Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.

У столиці завтра також пройдуть короткочасні дощі, грози (вночі місцями). Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень під час гроз шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.