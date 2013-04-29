У Чернігівській області на Десні та Дніпрі триває підйом рівня води

На головних річках Чернігівщини – на Дніпрі та Десні – триває підйом рівнів води.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, вода прибуває до 20 см на добу. Зокрема, за минулу добу рівень води у Дніпрі поблизу с. Неданчичі збільшився на 27 см (617 см над нулем поста – всього збільшення на 156 см), а поблизу м. Новгород-Сіверський – на 25 см (562 см над нулем поста – збільшення на 250 см).

Водночас у р. Дніпро біля с. Неданчичі та с. Дніпровське, на р. Десна поблизу м. Новгород-Сіверський, с. Розльоти, смт Макошине та с. Морівськ, на р. Снов біля м. Щорс та на р. Сейм біля с. Мутин вода знаходиться на заплаві.

Внаслідок повені порушено транспортне сполучення з 22 населеними пунктами у 5 районах області. Об’єкти життєзабезпечення працюють у сталому режимі, умови життєдіяльності населення не порушено, запевнили в ОДА.