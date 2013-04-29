Україна вводить на 5 років антидемпінгове мито на імпорт лимонної кислоти з Китаю

Україна вводить антидемпінгове мито у розмірі 8,15-24,74% на імпорт лимонної кислоти з Китаю терміном на 5 років.

Про це йдеться у рішенні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (№80 від 27 квітня 2013 року).

Згідно з рішенням комісії, остаточні антидемпінгові заходи вживаються шляхом запровадження остаточного антидемпінгового мита терміном на п'ять років. Зокрема, для китайського експортера-виробника лимонної кислоти компанії «Кофка Біокемікал (Аньхой) Ко. Лтд» мито встановлюється у розмірі 8,15%, для інших експортерів -24,74%.

Імпорт на митну територію України товару без сертифіката про походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 24,74%.

Ці заходи вживаються з моменту набуття чинності рішенням комісії. Рішення набуває чинності через 30 календарних днів з дня опублікування.