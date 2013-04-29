Агрохолдинг HarvEast купив 5 телескопічних навантажувачів на 500 тис. дол.

Один з найбільших агрохолдингів України HarvEast Holding здійснив закупівлю 5 телескопічних навантажувачів Manitou вартістю 100 тис. дол. кожен, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, закуплені машини не тільки виконують навантажувальні роботи, але й здатні підмітати і подрібнювати силосну масу. Найближчим часом компанія планує закупити ще 24 такі навантажувачі.

У прес-службі також нагадали, що з початку поточного року HarvEast закупив техніки на 12 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня HarvEast Holding повідомив про створення відокремленого транспортного підрозділу HarvEastLogistics з метою зниження витрат на перевезення власної готової продукції.

Довідка УНІАН. HarvEast Holding - сільськогосподарський холдинг, що володіє й управляє активами в Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях та АР Крим. Основні напрямки діяльності холдингу: рослинництво (вирощування пшениці, соняшнику, ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) і молочне тваринництво.

Холдинг HarvEast створений у березні 2011 року на базі сільськогосподарських активів ПАТ ММК ім. Ілліча. Загальний банк оброблюваної землі становить близько 220 тис. га, поголів'я великої рогатої худоби - 25 тис. голів.

Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ і група «Смарт-Холдинг».