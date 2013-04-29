Державна продовольча зернова корпорація України (ДПЗКУ) за підсумками січня-березня 2013 року одержала чистий збиток у розмірі 42,7 млн грн, тоді як I квартал 2011 року підприємство закінчило з 34,2 млн грн чистого прибутку.

Про це йдеться у звіті компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно зі звітом, валовий прибуток ДПЗКУ за звітний період скоротився на 43,7% - до 30,6 млн грн, а операційний - впав майже в 7 разів - до 6,1 млн грн.

До того ж чистий дохід корпорації в I кварталі поточного року становив 132,9 млн грн, що на 5,8% менше, ніж у січні-березні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, ДПЗКУ у 2012 році одержала чистий збиток у розмірі 54,8 млн грн, що в 10,8 разу менше порівняно із збитком у 590,5 млн грн роком раніше.

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – вертикально інтегрована компанія, яка охоплює весь цикл роботи із зерновими і продуктами їх переробки, – від виробництва до експорту, створена урядом України в серпні 2010 року.

До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча місткість становить 3 млн 461 тис. тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського і Миколаївського портів - 2 млн 380 тис. тонн зернових вантажів за рік.