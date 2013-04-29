Влада сподівається, що українське молоко найближчим часом отримає доступ до ринку ЄС

Україна сподівається на відкриття найближчим часом доступу для свого молока і молочної продукції на ринки Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова, про це представники української делегації на чолі з першим віце-прем'єром заявили під час зустрічі з комісаром ЄС з питань сільського господарства і розвитку сільської місцевості Дачіаном Чолошем.

“Представники уряду України… запевнили в готовності максимально співробітничати з профільними підрозділами Європейської Комісії для забезпечення відкриття найближчим часом доступу на ринки ЄС для молока і молочної продукції з України”, - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2012 р. під час засідання постійного комітету з питань харчування і здоров'я тварин (SCOFCAH) гендиректорату Єврокомісії всі країни – члени ЄС проголосували за надання Україні дозволу на експорт продукції птахівництва, зокрема м'яса свійської і дикої птиці, яєць і яєчних продуктів, на ринок ЄС.

Українська молочна продукція поки що не дістала доступу на ринок ЄС. Вимоги європейської сторони для відкриття ринків для української молочної продукції передбачають інвентаризацію всього українського стада.