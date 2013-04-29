Українські аграрії закінчать сівбу ярових до середини травня

Сівба пізніх ярових зернових і зернобобових культур має завершитися до середини травня, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

Так, за словами глави міністерства, до 29 квітня основні ярові посіяли на площі 5 млн га, або 62% від прогнозу.

«Зараз триває сівба пізніх ярових зернових і зернобобових культур. Кукурудза на зерно посіяна на площі 2,2 мільйона гектарів, або 47% від прогнозу; цукровий буряк - 0,23 млн га, або 79%; соняшник - 2,5 мільйона га, або 64%; і соя - 0,41 млн га, або 29%. Ми очікуємо, що вже до середини травня на всій території України сівба основних ярових культур завершиться», - сказав М.Присяжнюк.

Міністр також поінформував, що на сьогодні аграрії забезпечені 1,3 тис. тонн мінеральних добрив, що становить 131% від потреби і на 16% перевищує рівень торішньої забезпеченості. До того ж сільгоспвиробники на 99% забезпечені засобами захисту рослин.

Як повідомляв УНІАН, до 23 квітня аграрії засіяли ранніми яровими зерновими культурами 2,6 млн га, або 89% від прогнозу.

У зв'язку з несприятливими погодними умовами посівна кампанія в Україні в 2013 році затрималася на 2-3 тижні.

Усього під урожай 2013 року планується засіяти 27,6 млн га, з яких 16,2 млн га буде відведено під зернові культури.

Прогноз пересіву озимих становить 300-500 тис. га проти 2 млн га в 2012 році.