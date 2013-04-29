«Хліб України» у 1-му кварталі збільшив збиток на 23%

Державний оператор зернового ринку України «Хліб України» у січні-березні 2013 року отримав 1,1 млн грн чистого збитку, що на 23,4% більше, ніж у 1-му кварталі минулого року.

Про це йдеться у звіті компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, валовий прибуток підприємства за вказаний період знизився в 3,8 разу - до 32 тис. грн, а операційний збиток скоротився в 2,4 разу - до 1,04 млн грн.

До того ж чистий дохід «Хліба України» в 1-му кварталі становив 32 тис. грн, що в 3,8 разу менше, ніж у січні-березні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, «Хліб України» за підсумками 2012 року збільшив чистий збиток до 24,9 млн грн з 2,8 млн грн за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Хліб України" утворено в 1996 році рішенням Уряду з метою забезпечення інтересів держави в процесі приватизації галузі хлібопродуктів.

Основні напрямки діяльності компанії - послуги з прийому, переробки, зберігання зернових та олійних культур; закупівлю зерна в сільгосптоваровиробників та населення; виконання державних заставних закупівель зерна; виробництво борошна, круп та комбікормів; організація на орендованих землях власного виробництва сільськогосподарської продукції, насамперед зернових, а також участь в експорті зерна.

Компанія включає 81 дочірнє виробниче підприємство, зокрема елеватори, склади, млини, круп'яні та комбікормові заводи, які діють в областях України.