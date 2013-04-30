Milkiland минулого року скоротив прибуток на 8,4%

Варшава. Один з найбільших в Україні виробників сирів та інших молочних продуктів компанія Milkiland NV минулого року отримала 13,56 млн євро чистого прибутку, що на 1,2 млн євро (або 8,4%) менше, ніж роком раніше.

Про це сказано в річному звіті, який має УНІАН.

За звітний період операційний прибуток зріс на 1 млн євро - до 22,04 млн євро, а прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBITDA) збільшилася на 10% до 37,89, млн євро на тлі 3% зростання виручки до рекордних 287,01 млн євро.

Найбільшу частку у виручці компанії зберіг сегмент виробництва сирів і масла, на який, однак, припало 51% порівняно з 55% у 2011 році.

Водночас зросла частка сегмента цільномолочних виробів до 40 з 36%, а частка інгредієнтів збереглася на тому ж рівні - 9%.

64% виручки компанія отримала від продажів на російському ринку, 32% - українською і 4% - на інших ринках.

Компанія на кінець минулого року оцінювала всі свої активи в 324,44 млн євро, що на 10% менше, ніж роком раніше.

Зобов'язання Milkiland знизилися до 145,76 млн євро зі 161,86 млн млн євро на кінець 2011 року. До того ж частка поточних зобов'язань становила 67,75 млн євро проти 87,95 млн євро.

Чистий борг зріс до 73,1 з 41,9 млн євро.

Згідно зі звітом, за останні 5 років компанія отримала найбільший чистий прибуток у 2010 році - майже 22 млн євро, а найгірший результат був зафіксований у 2008 році - 16 млн євро збитків.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Milkiland отримав майже 15 млн євро чистого прибутку і 280 млн євро виручки, що на третину менше і на 9% більше відповідно до показників попереднього року.

Довідка УНІАН. Заснований у 1994 році Milkiland володіє 13 заводами (зокрема двома в Росії і одним у Польщі), на яких виробляє, головним чином, тверді сири/масло і суцільномолочні продукти, що забезпечують йому близько 90% виручки.

Компанія, що дебютувала наприкінці 2010 року на Варшавській фондовій біржі, на вчорашньому закритті коштувала близько 85 млн євро, що на близько 70% дешевше, ніж у перший день торгів.

За останніми даними, 73,04% акцій компанії належали нідерландської 1, Inc. Cooperatief UA, яку контролюють засновник Milkiland Анатолій Юркевич та Ольга Юркевич, інші папери - free float.