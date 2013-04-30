Агрохолдинг «Овостар Юніон» у 2012 році наростив чистий прибуток на 20,1%

Один з найбільших виробників яєць в Україні агрохолдинг «Овостар Юніон» у 2012 році отримав 23,997 млн дол. чистого прибутку, що на 20,1% більше, ніж роком раніше, йдеться в звіті компанії.

Згідно з документом, виручка агрохолдингу в 2012 році зросла на 19,2% - до 60,3 млн дол. Валовий прибуток «Овостар Юніон» за вказаний період зросла до 29,1 млн дол. проти 23,3 млн дол. у 2011 році, а операційний прибуток становив 23,8 млн дол., що на 15,2% більше, ніж роком раніше.

Прибуток до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків і нарахованої амортизації (EBITDA) агрохолдингу в 2012 році зріс до 27,3 млн дол. з 22,3 млн дол. у 2011 році.

До того ж маржа EBITDA за підсумком 2012 року зросла на 1% - до 45%.

Довідка УНІАН. Вхідний до трійки найбільших виробників яєць в Україні Ovostar близько 70% своєї виручки отримує від продажу яєць. Компанія, яка продає більшу частину своєї продукції під брендом "Ясенсвіт", представлена ​​в усіх сегментах: від найдешевшого до преміум.

За перші дев'ять місяців 2012 року компанія збільшила чистий прибуток майже на третину - до 14 млн дол. при зростанні виручки на 16% - до 40 млн дол.