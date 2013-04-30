Рада директорів Milkiland рекомендує акціонерам виплатити дивіденди за підсумками 2012 року

Варшава. Рада директорів одного з найбільших в Україні виробників сирів і молочних продуктів компанії Milkiland рекомендувала акціонерам вперше в історії компанії виплатити дивіденди за підсумками роботи в 2012 році.

Про це сказано в повідомленні компанії, яке має УНІАН.

"Рада директорів Milkiland NV на своїх зборах 26 квітня 2013 року вирішив рекомендувати зборам акціонерів розглянути питання зміни дивідендної політики і почати помірну виплату за результатами роботи групи у 2012 році", - відзначають в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Milkiland у 2012 році отримав 13,6 млн євро чистого прибутку, що на 8,4%, або 1,2 млн євро, менше, ніж роком раніше.

Акції Milkiland NV, що дебютували на Варшавській фондовій біржі, наприкінці 2010 року з початку року подешевшали на третину, провалившись минулого тижня майже до історичного мінімуму своєї ціни 10,4 злотого за акцію, досягнутого раніше наприкінці 2011 року.

На закритті першого дня торгів папери компанії коштували 36 злотих, а максимуму на рівні 50 злотих досягли на початку 2011 року (1EUR = 4,1 PLN).

Довідка УНІАН. Компанія Milkiland, що володіє 10 заводами в Україні, "Останкінський молочний комбінат" у Москві і Ostrowia в Польщі, займається виробництвом твердих сирів і масла, а також суцільномолочні продуктів, які торік забезпечили йому 54% і 36% усієї виручки відповідно.

Заснована в 1994 році компанія залучила в ході первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі за 22,4% своїх акцій близько 60 млн євро.

За останніми даними, 73,04% акцій компанії належали нідерландській 1, Inc. Cooperatief UA, яку контролюють засновник Milkiland Анатолій Юркевич та Ольга Юркевич, інші папери - free float.

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