Російська компанія «Орландо» (ТМ "Губернатор Камчатки") може припинити поставки червоної ікри до України

Виробник червоної ікри компанія «Орландо» (Петропавловськ-Камчатський, РФ), представлена на українському ринку торговою маркою "Губернатор Камчатки", заявила про можливе припинення поставок червоної ікри до України в новому сезоні, який почнеться в липні, через конфлікт на митниці в Івано-Франківську, де вже близько 1,5 року на митному терміналі стоїть фура з продукцією підприємства.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив засновник «Орландо» і власник торгових марок «Губернатор Камчатки» і «IKRA.UA» Костянтин Коміссаров.

«Питання зараз стоїть не про порятунок цієї фури, а ось зараз прийде новий сезон і я, як «Орландо», думаю, а як же мені завозити? Начебто є дозвіл СЕС, але раптом знову перевернеться все з ніг на голову і ми через іншу фірму завеземо, а закінчиться все тим же. Далі що робити? Йти до Росії й там тільки торгувати?» - сказав він.

Нагадаємо, колізія полягає в тому, що фура знаходиться на митному терміналі з листопада 2011 року, термін придатності продукту закінчився у серпні 2012 року, а власник продукту не має можливості ні утилізувати продукцію, ні відправити її безпосередньо виробнику через судову тяганину й низку інших бюрократичних процедур.

За даними К.Коміссарова, через простій фури компанія вже зазнала збитків у розмірі 400 млн грн, а підприємство «Камчадал Плюс», яке виконувало функції імпортера продукції «Орландо» в Україні, й зовсім збанкрутіло.

Водночас засновник «Орландо» попередив про можливі екологічні наслідки невчасної утилізації зниклого товару. За його словами, протягом усього часу простою в холодильному відділенні підтримується необхідний температурний режим, проте якщо він не буде дотриманий, то банки з ікрою вибухнуть.

«За такої спеки банка роздується, потім вибухне, потім поповзуть черв'яки. Якщо закінчиться фінансування і ми далі не підтримуватимемо холод у машині, то через три-п'ять днів у ній усе вибухне. Це антисанітарія буде цілковита. Митницю в Івано-Франківську доведеться через санітарні норми просто закрити», - попереджає К.Коміссаров.

Знайти вихід із ситуації, що склалася, за словами підприємця, можна лише за допомогою вольових рішень, ухвалити які може лише керівництво країни, проте відповідей на листи, направлені до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів і посла РФ в Україні, поки не було.