Агропромислова група «Креатив» в 2012 році збільшила чистий прибуток на 32,7%

Один з найбільших виробників олійножирової продукції в Україні агропромислова група «Креатив» закінчила 2012 рік з чистим прибутком у розмірі 531,4 млн грн, що на 32,7% більше, ніж роком раніше.

Про це йдеться у звіті компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, валовий прибуток підприємства торік зріс на 43,5% - до 1,098 млрд грн, а операційний - збільшився на 49,8% - до 962,9 млн грн.

Водночас чистий дохід «Креативу» від реалізації продукції за вказаний період становив 4,754 млрд грн, що на 77,5% більше, ніж у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, «Креатив» планує розмістити євробонди з погашенням в 2018 році на суму 350-400 млн дол. з орієнтиром дохідності 10,75%.

Довідка УНІАН. Агропромислова група «Креатив» є одним з лідерів українського ринку жирів і маргаринів з часткою більше 30%. Група володіє трьома заводами з переробки насіння соняшнику із загальним річним обсягом близько 1,1 млн тонн. Також «Креатив» володіє чотирма заводами з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва понад 200 тис. тонн готової продукції. Крім того, група займається переробкою соєвих бобів і розвиває сільськогосподарський напрямок, в яке входять рослинницькі господарства, завод з переробки пелет і тваринницький комплекс. Компанія випускає олійножирову продукцію під ТМ "Сонола", "Делікон" і "Дивное".