1 травня в окремих регіонах пройдуть грози, повітря прогріється до +29°
15:04, 30 квітня 2013Агро
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1 травня в західних областях України, вдень і у північних та Вінницькій областях пройде короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, 7-12 м/с, при грозах подекуди пориви та шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, на Львівщині, Волині та Рівненщині 15-20°.
У києві та області вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура на Київщині вночі 11-16°, вдень 24-29°. У м. Києві температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.
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