Агрохолдинг «Авангард» виплатив 10 млн дол. процентного доходу за євробондами

Найбільший виробник яєць і яєчних продуктів в Україні агрохолдинг «Авангард» виплатив 10 млн дол. процентного доходу за п'ятий купонний період за євробондами із погашенням в 2015 році, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, виплата здійснюється за ставкою 10% річних.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року «Авангард» розмістив дебютні облігації на 200 млн дол. з терміном погашення в 2015 році.

Агрохолдинг «Авангард» за підсумками 2012 року збільшив чистий прибуток до 228,2 млн дол., що на 16,3% більше, ніж у 2011 році. Виручка за цей період збільшилася на 13,7% - до 629,3 млн дол. Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBITDA) зріс до 279,8 млн дол. з 245,8 млн дол. в 2011 році. Операційний прибуток компанії за вказаний період зріс до 264,5 млн дол., що на 14,2% більше аналогічного показника 2011 р.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць та продуктів яєчної переробки.

Згідно зі звітом «Фінансово-аналітичної групи Про-Консалтинг», «Авангард» виробляє 32% загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 87% загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік. Підприємства групи розташовані в 14 з 24 областей України та в АР Крим.