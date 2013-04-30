Екс-депутат Тетяна Засуха скуповує агрогосподарства в Київській та Житомирській областях

Антимонопольний комітет надав дозвіл одному з найбільших виробників цукру «Агрофірмі «Світанок», підконтрольній екс-депутату від Партії Регіонів Тетяні Засусі, приєднати п'ять сільгосппідприємств у Київській та Житомирській областях.

Про це йдеться в рішенні АМКУ, переданому УНІАН.

Зокрема, до цукровиробника будуть приєднані компанії Київської області «Надія» (с. Йосипівка), «Лосятинське» (с.Лосятин), «Пологівське» (С.Ковалівка), «Сухоліське» (с. Сухоліси) і житомирська «Світанок Плюс» (с. Княжики).

Довідка УНІАН. Агрофірма «Світанок» у 2012 році виробила 68,4 тис. тонн цукру. Крім того, компанія займається вирощуванням зерново-технічних культур, переробкою м'яса на власних потужностях, випічкою хлібобулочних виробів, виробництвом макаронів тощо в Київській та Житомирській областях.

Тетяна Засуха керує агрофірмою «Світанок» з 1993 року. Була народним депутатом III-VI скликань. На парламентських виборах 2012 року Т.Засуха була кандидатом у депутати в 94 окрузі Київської області, проте вибори в цьому окрузі були визнані недійсними.

Під час президентства Леоніда Кучми, з 1996 по 2005 рік, її чоловік, Анатолій Засуха, виконував обов'язки голови Київської обласної держадміністрації.