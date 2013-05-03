Міська українська сім’я в середньому планує витратити на великодній стіл до 1000 грн

Міська українська сім’я в середньому планує витратити на продукти до святкового великоднього столу від 500 до 1000 грн.

Про це свідчать результати опитування агентства AgriSurvey Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначив директор агентства AgriSurvey УКАБ Тарас Гагалюк, на великодньому столі обов’язково будуть м’ясні вироби, на які середньостатистична українська сім’я планує витратити близько 250 грн. Також українці збираються закупити алкогольних напоїв на суму близько 150 грн. На молочні продукти, у тому числі масло та сир, майже 70% опитаних планують витратити не більш як 100 грн.

За словами експерта, неодмінними атрибутами свята є паски, писанки та крашанки. 78% респондентів планують не порушувати добру традицію фарбування великодніх яєць, яка почалася з ранніх християнських часів, при цьому близько 60% респондентів планують витратити на яйця не більш як 30 грн.