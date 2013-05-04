У Каліфорнії понад три тисячі чоловік борються з великими лісовими пожежами
14:08, 04 травня 2013Агро
0
В американському штаті Каліфорнія бушують шість великих лісових пожеж, з вогнем борються понад три тисячі пожежників, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Через пожежу "Спрінгс" перекрито ділянку магістралі Тихоокеанського узбережжя. Вогонь наближається до північно-західної частини Лос-Анджелеса.
Площа пожежі "Спрінгс" з ранку 3 травня зросла утричі. У результаті пожежі пошкоджено понад десяток будинків, ще близько чотирьох тисяч будинків опинилися у небезпеці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter