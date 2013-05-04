На Великдень в Україні буде жарко, місцями пройдуть короткочасні дощі

У деяких областях України в неділю, 5 травня, пройдуть короткочасні дощі, вдень до 24° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 5 травня буде без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя та Одещині, а вдень у південній частині та східних областях місцями короткочасний дощ, гроза, під час грози подекуди пориви вітру і шквали 17-22 м/с.

Вітер північно-західний, на півдні та сході переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, у південній частині та східних областях 25-30°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 11-16°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

У столиці без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.