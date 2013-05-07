Fitch знизило рейтинг компанії «Агротон» до рівня «CCC» з негативним прогнозом

Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг емітента сільськогосподарського холдингу «Агротон» до рівня «ССС» з «В-», а також національний рейтинг компанії до рівня «ВВ-» з «BBB (ukr)», повідомляється в релізі агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

Крім того, агентство присвоїло рейтинг «CCC/RR4» євробондами холдингу на суму 50 млн дол. з погашенням у липні 2014 року. Прогноз за всіма рейтингами «негативний».

«Зниження рейтингів відображає погіршення доступності ліквідності, в основному зумовленої ускладненням фінансування через Bank of Cyprus і, як наслідок, ризик не виплатити платежі за купоном в середині липня 2013 року», - йдеться в релізі рейтингового агентства.

В агентстві відзначили погіршення операційних показників компанії в 2012 році у зв'язку з несприятливими погодними умовами, що вплинули на показники врожайності, і зниженням прибутковості в сегменті птахівництва.

Як повідомляв УНІАН, у квітні рейтингове агентство Standard & Poor's знизило довгостроковий корпоративний кредитний рейтинг і рейтинг незабезпеченого боргу сільськогосподарського холдингу «Агротон» до рівня «ССС» з раніше присвоєного «ССС+», вказавши також на можливість подальшого зниження рейтингу.

Рейтингове агентство оцінило рівень ліквідності "Агротону" як "слабкий", а також передбачає можливість подальшого зниження рейтингу емітента до рівня "D", якщо компанія матиме проблеми з виплатою за облігаціями, призначеною на липень 2013 року.

Аграрна група "Агротон" розмістила дебютний випуск трирічних єврооблігацій на суму 50 млн дол. у липні 2011 року. Випуск був оцінений за номіналом з купоном 12,5% і погашенням раз на півроку. Боргові папери пройшли лістинг на Лондонській фондовій біржі. Лід-менеджерами та організаторами угоди виступили UBS і ВТБ Капітал.

Довідка УНІАН. Група компаній «Агротон» працює з 1992 року. Холдинг спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва. Володіє земельним банком близько 151 тис. га в Луганській та Харківській областях та складськими приміщеннями загальною місткістю 285 тис. тонн.

«Агротон» наприкінці жовтня 2010 року під час IPO розмістив на Варшавській біржі 5,67 млн акцій (26,2% статутного капіталу) і залучив близько 54 млн дол.

«Агротон» у 2012 році збільшив показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації) майже на 75% - до 32,4 млн дол. Виручка компанії у 2012 році зросла до 122,6 млн дол. з 122,1 млн дол. у 2011 році. Чистий дохід компанії в 2012 році збільшився до 20,7 млн ​​дол. з 270 тис. дол. у 2011 році.