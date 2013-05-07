Україна тимчасово заборонила ввезення свинини з Білорусі

Україна тимчасово заборонила ввезення з Білорусі свинини, а також м'яса інших тварин і м'ясопродуктів, що перебувають під ризиком зараження африканською чумою свиней (хвороби Монтгомері), повідомляється на офіційному сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.

«У зв'язку з появою у ЗМІ повідомлень про загибель тварин у Барановицькому районі Республіки Білорусь і підозрами в поширенні африканської чуми свиней, розпорядженням заступника головного державного інспектора ветеринарної медицини тимчасово забороняється ввезення з цієї країни (Білорусі - УНІАН) до України тварин, схильних до хвороби, продукції та сировини з м'яса цих тварин», - йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році випадки виникнення хвороби були зафіксовані на території Російської федерації - у тому числі поблизу кордонів України.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається у разі прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я захворілих свиней гине.