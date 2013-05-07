Присяжнюк: Україна готова створити резервний продовольчий фонд під егідою ФАО

Україна готова до створення резервного продовольчого фонду в обсязі 5-10 млн тонн зернових під егідою Всесвітньої продовольчої програми та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО - від англ. Food and Agriculture Organization, FAO).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на підсумки зустрічі міністра Миколи Присяжнюка з директором Всесвітньої продовольчої програми Ертарін Казін.

«Ми не тільки забезпечили продовольчу безпеку всередині країни, але і закріпили статус надійного торгового партнера», - цитує прес-службі міністра.

За його словами, доказом тому служить той факт, що в 2012 році вітчизняні зернові активно купувалися в Європі, хоча ще 5 років тому європейці сумнівалися в якості української продукції. «У 2012 році Європейський союз закупив у нас 7,7 млн ​​тонн зерна, ставши найбільшим імпортером українського хліба», - підкреслив Присяжнюк і додав, що Україна постійно посилює свої позиції на зовнішніх ринках.

За словами міністра, Україна має всі можливості постійно оновлювати об'єкти продовольчого фонду і забезпечувати їх швидке переміщення до місця призначення, оскільки в країні є необхідна інфраструктура. Крім того, за прогнозами Міністерства, Україна може вийти на щорічний обсяг виробництва зерна в 80 млн тонн, з яких 35 млн тонн будуть спрямовані на внутрішні потреби, а решта - на експорт.

Під час зустрічі сторони відзначили, що Україна вже має досвід співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою і веде роботу з виробниками щодо їхньої реєстрації як потенційних експортерів до Глобальної торгової мережі ООН. Це дозволить активізувати участь українських компаній в гуманітарних програмах Організації об'єднаних націй. Водночас основними експортними товарами бачаться пшениця, масло і цукор.

Присяжнюк під час зустрічі запевнив Казін у тому, що Україна всіляко підтримує ініціативи Всесвітньої продовольчої програми, спрямовані на співпрацю в боротьбі з бідністю та голодом у світі.

Як повідомляв УНІАН, Україна з початку 2012-2013 маркетингового року (МР, 1 липня 2012 року - 1 червня 2013 року) станом на 22 квітня поставила на зовнішні ринки 20,5 млн тонн зернових, що на 18,6% більше, ніж за аналогічний період минулого МР, водночас обсяг поставок зерна з початку квітня становив 1,05 млн тонн.