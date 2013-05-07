В Україні - дуже високий рівень пожежної небезпеки

В Україні спостерігається високий і дуже високий рівень пожежної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив на брифінгу.

“Станом на сьогодні рівень пожежонебезпеки в Україні високий і дуже високий. Лише у західних областях і переважній більшості північних — Сумській, Чернігівській, північ Київської і північ Житомирської показник не сягає найвищого п’ятого класу”, - сказав Кульбіда.

Він зазначив, що в усіх інших регіонах України показник пожежної небезпеки перевищує 5 тисяч пунктів і становить п’ятий клас, а на території Харківської, Луганської, Дніпропетровської областей рівень пожежної небезпеки сягає 10-11 тисяч пунктів, що удвічі перевищує показник п’ятого класу.

Також Кульбіда додав, що суха погода вже створює незначні проблеми аграріям у південних та частково центральних регіонах країни, проте значного негативного впливу на посіви на сьогодні ще не спостерігається.

Як зазначив присутній на брифінгу заступник директора Департаменту управління рятувальними силами ДСНС Микола Чечоткін, минулого тижня було зафіксовано 1 тис. 828 надзвичайний подій. В результаті вжитих заходів було врятовано 118 осіб. Чечоткін додав, що за зазначений період також сталося 1 тис. 895 пожеж, врятовано 101 особу.

Крім того, він повідомив, що з 1 по 7 травня в Україні сталися дві надзвичайні події місцевого рівня.

“В Одеській області під час відпочинку на воді човен перекинувся і сім осіб опинилися у воді, із них троє загинуло. І наступна надзвичайна ситуація в Харківській області - у гуртожитку сталася пожежа, внаслідок якої також три особи загинули і десять постраждали”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує завершення сівби пізніх ярих зернових і зернобобових культур до середини травня.

У зв'язку з несприятливими погодними умовами посівна кампанія в Україні у 2013 році затрималася на 2-3 тижні.

Загалом під урожай 2013 року планується засіяти 27,6 млн га, з яких 16,2 млн га відведено під зернові культури.

Прогноз пересіву озимих становить 300-500 тис. га проти 2 млн га у 2012 році.