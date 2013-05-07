Агрохолдинг Agroton у 2012 році отримав прибуток у розмірі 6,8 млн дол.

Варшава. Одна з найбільших сільськогосподарських компаній в Україні Agroton торік отримала 6,787 млн дол. чистого прибутку порівняно з 2,105 млн дол. збитку роком раніше.

Про це сказано у річному звіті компанії, який має УНІАН.

Торік компанія збільшила операційний прибуток до 16,456 млн дол. з 6,013 млн дол. на фоні зниження валового прибутку до 18,898 млн дол. з 27,863 млн дол.

Виручка торік знизилася до 88,001 млн дол. з 99,738 млн дол.

Agroton оцінював свої активи на кінець минулого року в 187 млн ​​дол., що на близько 7 млн ​​дол. більше, ніж роком раніше.

Зобов'язання компанії практично не змінилися і становлять 60,5 млн дол. Заборгованість за кредитами і позиками знизилася до 52,5 з 54,7 млн ​​дол. Водночас частина короткострокової заборгованості зменшилася до 4 млн дол. з 6,8 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Agroton збільшив чистий прибуток у майже 60 разів - до 15,7 млн ​​дол. при зростанні виручки на близько 25% - до 122,1 млн дол.

Довідка УНІАН. Зареєстрована на Кіпрі Agroton Public Limited, яка володіє сільськогосподарськими активами в Україні, дебютувала на Варшавській фондовій біржі наприкінці 2010 року.

Agroton називає себе четвертим найбільшим сільгоспвиробником в Україні і шостим найбільшим виробником в Європі за площею оброблюваних земель серед представників аграрних компаній, акції яких котируються на біржі.

Заснована в 1992 році компанія, за останніми даними, орендує в Луганській і Харківській областях близько 210 тис. га землі і володіє складськими приміщеннями загальною місткістю 285 тис. тонн.