Експорт зернових з початку маркетингового року становив 21 млн тонн

Експорт зернових, станом на 7 травня, з початку маркетингового року (МР, 1 липня 2012 р. - 1 червня 2013 р.) становив 21 млн тонн, повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Водночас обсяг експорту пшениці, як випливає з повідомлення, становив 6,5 млн тонн, зокрема продовольчої – 5,6 млн тонн, експорт ячменю – 2 млн тонн, експорт кукурудзи – 12 млн тонн. Експорт олійних культур становив 2,5 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 22 квітня, Україна поставила на зовнішні ринки 20,5 млн тонн зернових, що на 18,6% більше, ніж за аналогічний період минулого МР, а обсяг поставок зерна з початку квітня становив 1,05 млн тонн.