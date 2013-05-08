Принц Чарльз згортає свій "овочевий" бізнес через економічну ситуацію в Британії
09:32, 08 травня 2013Агро
0
Принц Великобританії Чарльз змушений закрити свій овочевий магазин через погану економічну ситуацію в країні, передає «Газета.Ru» з посиланням на Reuters.
У магазині The Veg Shed продавалися екологічно чисті овочі та фрукти «потворної форми», вирощені на фермах.
«Закриття магазину - це відповідь на споживчі запити», - сказала прес-секретар принца.
Вона зазначила, що продукти там коштували дорожче, ніж у місцевих супермаркетах, а також їх як і раніше можна замовити в коробках он-лайн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter