Суд визнав банкрутом два дочірні підприємства «Хліба України» у Дніпропетровській області

Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутами та відкрив ліквідаційну процедуру дочірніх підприємств держпідприємства «Хліб України» «Мирівський елеватор» та «Балійський комбінат хлібопродуктів» у Дніпропетровській області.

Про це йдеться в повідомленнях, опублікованих у газеті «Урядовий кур'єр» (№82 від 8 травня 2013 року).

Згідно з повідомленнями, ці постанови суд виніс 23 квітня 2013 року.

Ліквідатором «Мирівського елеватора» (с. Мирове, Томаківський район) призначено арбітражного керуючого Дмитра Кучеренка.

Ліквідатором «Балівського комбінату хлібопродуктів» (с. Партизанське, Дніпропетровський район) призначено голову ліквідаційної комісії боржника Петра Вовчука.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів постановою №764 від 11 серпня 2010 року вирішив створити на базі Державної акціонерної компанії "Хліб України" державне підприємство «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Статутний капітал нового підприємства формується шляхом передачі цілісних майнових комплексів дочірніх підприємств ДАК "Хліб України", що ліквідуються, з подальшим утворенням на їх базі відокремлених підрозділів підприємства. У число ліквідованих підприємств входять «Балівський комбінат хлібопродуктів» і «Мирівський елеватор».

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Хліб України" утворено в 1996 році рішенням Уряду з метою забезпечення інтересів держави в процесі приватизації галузі хлібопродуктів.

Основні напрямки діяльності компанії - послуги з прийому, переробки, зберігання зернових та олійних культур; закупівля зерна у сільгосптоваровиробників та населення; виконання державних заставних закупівель зерна; виробництво борошна, круп та комбікормів; організація на орендованих землях власного виробництва сільськогосподарської продукції, насамперед зернових, а також участь в експорті зерна.

Компанія включає 81 дочірнє виробниче підприємство, в тому числі елеватори, склади, млини, круп'яні та комбікормові заводи, які діють в областях України.

«Хліб України» у січні-березні 2013 року отримав 1,1 млн грн чистого збитку, що на 23,4% більше, ніж у 1-му кварталі минулого року.