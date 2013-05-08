"Вінніфрут" у 2012 році збільшив збитки на 66% - до 14,87 млн грн

У 2012 році компанія "Вінніфрут" збільшила збитки на 65,8%, або на 5,9 млн грн порівняно з 2011 роком - до 14,87 млн грн.

Про це сказано у фінансовому звіті компанії.

У 2012 році чистий дохід від реалізації продукції скоротився на 95,7%, або на 25,1 млн грн порівняно з 2011 роком - до 1,131 млн грн.

Валовий дохід скоротився на 95,75% або на 30,561 млн грн - до 1,357 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році компанія "Вінніфрут" збільшила збитки в 8,7 разу або на 7,032 млн грн порівняно з 2010 роком - до 8,966 млн грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Вінніфрут" (Калинівка, Вінницької області) створено в 2000 році на базі заводу з виробництва соків і безалкогольних напоїв. До складу компанії входять 9 дочірніх підприємств і 3 заводи. Компанія робить соки під ТМ "Вінні", "Соки України", "Каротинка", солодкі газовані напої, соковмісні напої та питну мінеральну воду "Вінні-Еко", а також сокові концентрати, яблучний пектин і фруктові пюре. 15,6% акцій компанії належать Голові наглядової ради підприємства Анатолієві Гончаруку, ще 13,7% - Garlini Investents Limited (Кіпр).