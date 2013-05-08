За 4 місяці до бюджетів надійшло 22,6 млн грн відшкодування втрат сільгоспвиробників

В Україні за січень-квітень 2013 року в бюджети різних рівнів надійшло 22,6 млн грн у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми використано 22,4 млн грн. Зокрема, на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб використано 53,1 тис. грн, на поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь - 760,8 тис. грн, на розробку робочих проектів землеустрою з охорони земель - 733,1 тис. грн, на проведення заходів з охорони земель - 2,4 млн грн.

Також 6,5 млн грн спрямовано на проведення нормативної грошової оцінки земель та 11,9 млн грн - на інвентаризацію земель.

За даними відомства, з початку цього року з сільського і лісогосподарського виробництва вилучено 508,19 га земель. З них 90,7% - сільськогосподарські угіддя та 9,3% - лісові угіддя. Нараховано втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на суму 24,6 млн грн.

У Держземагентстві відзначили, що на сьогодні в Україні на спеціальних рахунках відповідних місцевих рад знаходиться 529,2 млн грн, з них на депозитних рахунках в установах банку - 131,5 млн грн, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку року, станом на 28 березня 2013 року, до бюджетів різних рівнів надійшло 14,4 млн грн у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.