Питання експорту кондитерських виробів до Білорусі буде вирішено під час міжурядових переговорів

Уряд України має намір провести переговори з урядом Білорусі для вирішення проблем на митниці, що виникли під час ввезення кондитерської продукції з України до Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, відповідаючи на питання журналістів після відвідування народного меморіалу на честь загиблих під час Великої Вітчизняної війни в селі Мриги (Конча-Заспа).

«У нас планується зустріч - міжурядова комісія працюватиме. Наступного тижня я зберу всі питання, і вирішуватиму з урядом Білорусі», - сказав С.Арбузов.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами голови асоціації «Укркондпром» Олександра Балдинюка, зупинка українських вантажів з кондитерськими виробами на кордоні з Білоруссю для проведення митного огляду може спричинити втрати для вітчизняних кондитерських підприємств у розмірах до 50 млн грн, оскільки зараз експорт до цієї країни повністю заблокований.

«Наші вантажі потрапили під посилений митний огляд», - сказав Балдинюк.

Також він зазначив, що законодавство Білорусі дозволяє проводити подібні розширені огляди, проте в даній ситуації йдеться про нетарифні методи обмеження експорту.

Балдинюк поінформував, що у квітні українські кондитери планували поставити на ринки Білорусі 3 тис. тонн солодких виробів.

Виручка виробників від поставки кондитерських виробів на ринки Білорусі в 2012 році становила 1,5 млрд грн.