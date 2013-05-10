Завтра в Україні буде до 30° тепла, без опадів

Завтра, 11 травня, в Україні збережеться малохмарна суха погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер південно-східний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, у східних областях 7-12°, вдень 25-30°; на півдні Криму вночі 13-18°, вдень 21-26°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 17-22°.

У Києві та Київській області без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 10-15°, вдень 25-30°; в Києві вночі 13-15°, вдень 28-30°.

Сьогодні, 10 травня, температура води становить в Чорному та Азовькому морях 12-20°; в Дніпрі біля Києва - 19°.