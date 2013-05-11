Влада Північної Кореї вимагає від населення багатого врожаю рису

Влада Північної Кореї вимагає від населення добиватися багатого врожаю рису.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», державна преса підкреслює, що ситуація, що склалася, вимагає повної продовольчої незалежності КНДР. Наголошується, що якщо в країні буде достатньо їжі, то вона і далі зможе добиватися економічного прогресу за одночасного зміцнення сил ядерної заборони.

Міжнародне співтовариство неодноразово радило Пхеньяну нагодувати свій народ, який нерідко страждає від голоду.

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