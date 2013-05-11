Влада Північної Кореї вимагає від населення багатого врожаю рису
11:30, 11 травня 2013Агро
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Влада Північної Кореї вимагає від населення добиватися багатого врожаю рису.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», державна преса підкреслює, що ситуація, що склалася, вимагає повної продовольчої незалежності КНДР. Наголошується, що якщо в країні буде достатньо їжі, то вона і далі зможе добиватися економічного прогресу за одночасного зміцнення сил ядерної заборони.
Міжнародне співтовариство неодноразово радило Пхеньяну нагодувати свій народ, який нерідко страждає від голоду.
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