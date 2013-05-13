Nemiroff почала експорт продукції до Албанії та Камбоджі

Українська горілчана компанія Nemiroff, один з найбільших виробників алкогольної продукції в Україні, розпочала поставки продукції до Албанії і Камбоджі, розширивши ринок збуту до 80 країн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії Nemiroff.

За повідомленням, дистриб'ютором напоїв Nemiroff в Албанію стала компанія LP Inh. Armando Ndoka e.K. Напої компанії представлені в роздрібних мережах, в магазинах для військовослужбовців, спеціальних албанських «воєнторгах», а також у мережі duty-free.

Також 80-м ринком збуту для компанії Nemiroff стала Камбоджа. Компанія наразі стала постачати в ці країни горілку Nemiroff Original. Крім цього, в Камбоджу будуть поставлятися Nemiroff Delikat, Nemiroff Premium, «Українська пшениця», а також лінійка зернових горілок «Немирівська», «Українська медова з перцем, «Лимон», «Українська березова особлива» і «Журавлина на коньяку».

Канали дистрибуції, які будуть використовуватися на ринку Камбоджі - великі мережі супермаркетів, оптові та роздрібні магазини, спеціалізовані магазини з продажу алкоголю, так звані liquor shops. Також продукція буде представлена ​​в мережі КаБаРе. Партнером-імпортером компанії Nemiroff в Камбоджі стала компанія Season Hong Trading Cooperation LTD, заснована понад 30 років тому в провінції Шенжень (Китай).

«Міжнародний бренд Nemiroff широко представлений у світі. Більше того, з року в рік ми не просто розширюємо рамки присутності бренду, а й утримуємо лідерські позиції і на внутрішньому, і на зовнішніх ринках», - прокоментував голова ради директорів компанії Nemiroff Олександр Глусь.

Довідка УНІАН. Компанія Nemiroff - один з найбільших світових виробників алкоголю. Асортиментний портфель продуктів під міжнародним брендом Nemіroff налічує 29 позицій. Основні марки - «Українська медова з перцем», Nemiroff Original, «Українська березова особлива», Nemiroff Premium і Nemiroff LEX і LEX Ultra.

У структуру холдингу входять Управляюча компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, Дочірнє підприємство (ДП) «Алко Інвест», Торгівельне представництво Nemіroff у Росії й Торгівельне представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International зі штаб-квартирою в Будапешті (Угорщина).

Компанія виробляє продукцію на 2 лікеро-горілчаних заводах у м. Немирові (Вінницька обл., Україна). Розлив продукції в Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікеро-горілчаний завод «Ярославський» (входить до ФГУП «Росспиртпром»). У Білорусі Nemiroff розливає продукцію на потужностях Республіканського унітарного підприємства «Мінськ Кристал» (входить до структури концерну «Белгоспищепром»).