«Мілкіленд» планує змінити двох директорів

Молочна група компаній з активами в Україні, РФ і Польщі «Мілкіленд» під час зборів акціонерів, які призначені на 21 червня, розгляне питання про призначення невиконавчими директорами Юрія Логуша та Віталія Струкова.

Про це йдеться в біржовому повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, Логуш понад 15 років (до 2011 року) очолював компанію «Крафт Фудз Україна», після чого менше року обіймав посаду директора з маркетингу та продажів «Миронівського хлібопродукту». Наразі є проректором «Українського католицького університету».

Струков працює керуючим директором, головою департаменту інвестиційно-банківських послуг інвестиційної компанії Concorde Capital.

Водночас акціонери «Мілкіленду» планують звільнити двох невиконавчих директорів - Фредеріка Ейхнера і Герарда Хірінка.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» (місце реєстрації - Голландія) - один з найбільших виробників молочної продукції на ринках Росії та України. Група експортує молочну продукцію до понад 30 країн світу.

В Україні групі належать десять заводів, що виробляють широкий асортимент молочної продукції, у тому числі сири, свіжі молочні продукти і масло, які реалізуються по всій країні під торговими марками «Добряна» і «Коляда».

У Росії «Мілкіленд» виробляє молочні продукти під торговою маркою «Останкінська» на московському ВАТ «Останкінський молочний комбінат».

У 2010 році Milkiland N.V. в рамках IPO продала на Варшавській біржі 22% акцій за 80 млн дол. З грудня 2010 акції перебувають у лістингу цієї біржі.