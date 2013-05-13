Держветфітослужба зняла заборону на ввезення до Митного Союзу м'яса двох компаній

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба скасувала обмеження на ввезення яловичини і м'яса птиці до Митного Союзу (МС), введені 2 травня цього року, для компаній «Тавр-Плюс» і «Елітекс» (обидві - Донецька обл.), йдеться в повідомленні відомства.

Проте, згідно з повідомленням, заборона на експорт зазначеної продукції зберігається для «Миронівського хлібопродукту» (ТМ «Наша ряба») і «Агромарса» (ТМ «Гаврилівські курчата»).

У Держветфітослужбі пояснили, що обмеження поставок м'яса птиці на ринки МС обумовлено виявленням у ньому сальмонели та лістерії. До того ж заборона введена на невизначений термін.

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба 2 травня 2013 року обмежила постачання продукції тваринництва до країн Митного союзу для чотирьох підприємств у зв'язку з невідповідністю їх продукції мікробіологічними показниками.