Присяжнюк хоче продавати більше зерна до країн Перської затоки

Під час робочої поїздки урядової делегації України до Катару, яка відбулася 10 травня, українська сторона обговорила з представниками катарських властей і бізнесу можливість активізації торгівлі зерном з України в країнах Перської затоки.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, зокрема було розглянуто питання про будівництво портових і елеваторних потужностей у Катарі, які орієнтуватимуться на українську кукурудзу і ячмінь, що дозволить Україні розширити свою присутність на ринку цих країн.

«Головний напрямок розвитку співпраці між Україною і Катаром в аграрному секторі - розвиток логістики зернового ринку. І Україна, і Катар сьогодні зацікавлені у створенні нових портових потужностей. Для нас це насамперед один з перспективних напрямків розширення торгівлі», - відзначив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

У відомстві також повідомили, що результатом переговорів між Україною і Катаром стала домовленість про створення міжурядових робочих груп з розширення торгівлі агропродукцією і залучення інвестицій у розвиток продовольчої логістики в Україні.

Довідка УНІАН. За даними Держмитниці, у 2012 році Україна виручила від поставок товарів на ринок Катару 6,6 млн дол., що в 3,7 разу менше, ніж у 2011 році. При цьому імпорт з Катару до України в грошовому виразі становив 16,5 млн дол., що перевищує показники 2011 року на 5,4%.

Держмитниця не надає даних про експорт українського зерна до Катару у 2012 році, за винятком сорго, поставки якого минулого року становили 132 тонн.