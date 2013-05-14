В Одеській області у липні після кількох років простоювання відновить роботу сирний завод

У Болградському районі Одеської області в липні 2013 року відновить роботу великий сирний завод.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації з посиланням на голову Болградської райадміністрації Михайла Садаклієва.

За його словами, підприємство простоювало роки, а зараз на ньому завершуються ремонтні роботи, проводиться монтаж технологічних конструкцій.

Садаклієв підкреслив, що цей об'єкт має велике значення як для Болградського району, так і для всієї Одеської області: «Відновлення роботи сирного заводу дає стимул для подальшого збільшення поголів'я молочного тваринництва. Дуже зацікавлене і населення в появі вітчизняної сирної продукції».

Болградський сирний завод вироблятиме як тверді сири, так і дрібну фасовану молочну продукцію.

«На першому етапі роботи заводу з'являться нові робочі місця для кількох десятків співробітників. Проте в найближчих планах - роботу сотням фахівців», - повідомили в прес-службі.