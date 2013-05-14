Агрохолдинг «Укрлендфармінг» дорозмістив 5-річні євробонди на 150 млн дол.

Найбільший агрохолдинг в Україні «Укрлендфармінг» дорозмістив євробонди на 150 млн дол. з погашенням у 2018 році і дохідністю 10,875%, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Андеррайтерами випуску стали Deutsche Bank і Sberbank CIB.

Як повідомили УНІАН у прес-службі генерального директора та власника «Укрлендфармінгу» Олега Бахматюка, облігації переважно були розміщені серед інвесторів з Близького Сходу і Європи.

Крім того, в прес-службі, посилаючись на слова Бахматюка, зауважили, що частина грошей, залучених під час дебютного розміщення, а також знову залучені кошти «Укрлендфармінг» спрямує на капітальні витрати, насамперед - будівництво елеваторів, а також на нові придбання на ринку. До того ж, компанія планує інвестувати у створення власного парку з 3 тис. залізничних зерновозів.

«Усе це є частиною нашої стратегії щодо створення на базі «Укрлендфармінгу» трейдера, який би продавав на світових ринках близько 5 млн тонн зернових на рік. У 2013 році ми плануємо увійти до трійки найбільших експортерів зернових з України і поставити на зовнішні ринки 2,5 млн тонн, з них 1,5 млн тонн власного виробництва. Уперше 500-700 тис. тонн будуть відправлені до Китаю», - цитує прес-служба бізнесмена.

Як повідомляв УНІАН, у березні «Укрлендфармінг» розмістив дебютний випуск 5-річних євробондів на 275 млн дол. з дохідністю 10,875% річних при початковому плані розмістити євробонди на суму 500 млн дол. з орієнтиром дохідності 10,5-11%.

Довідка УНІАН. До складу «Укрлендфармінгу» входять 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційні господарства, три репродуктори, два заводи з виробництва шкіри і завод з виробництва яєчних продуктів. Земельний банк компанії на кінець 2012 року становив 532 тис. га.

За підсумками 2012 року «Укрлендфармінг» збільшив чистий прибуток до 541,6 млн дол., що на 8,6% більше, ніж у 2011 році. Виручка компанії зросла на 40,6% - до 1,9 млрд дол., а EBITDA скоротилася на 3,3% - до 791,5 млн дол.