«Украгролізинг» у І кварталі наростив збиток у 7,4 разу

Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» у січні-березні 2013 року отримала чистий збиток у розмірі 5,2 млн грн, що в 7,4 разу більше, ніж у 1 кварталі 2012 року.

Про це йдеться у звіті компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, валовий прибуток «Украгролізингу» за вказаний період скоротився на 29,3% - до 1,6 млн грн, а операційний збиток становив 14,2 млн грн, що 40,7% більше, ніж у січні-березні 2012 року.

Водночас чистий дохід від реалізації товарів, послуг, робіт компанії в 1 кварталі цього року зменшився в 2,5 разу - до 11,8 млн грн.

Довідка УНІАН. НАК «Украгролізинг» створена постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.