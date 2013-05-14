Українські виноградарі та винороби закликають владу вирішити проблеми галузі

Українські виноградарі і винороби просять уряд і парламент приділити увагу основним проблемам галузі, серед яких - відсутність відчутної державної підтримки, дорожнеча ліцензії на оптовий продаж вина, вартість якої становить 500 тис. грн і оплачується виробниками щорічно, а також відсутність вільного ринку землі.

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН.

«Ми звертаємося до парламенту з проханням вирішити актуальні питання. Це, по-перше, земельне питання. Друге - необхідно відновити механізм державної підтримки. І третє – вирішити питання з 500 тис. грн ліцензії, щоб у нас в Україні було не 70 виробників вина, а 70 тисяч», - сказав начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства і виноробства департаменту землеробства Міністерства аграрної політики і продовольства України Віктор Костенко.

За його словами, зазначені проблеми не дають українським виноградарям і виноробам повною мірою розкрити свій потенціал і забезпечити країну достатньою кількістю вина. За даними Костенка, у середньому на одного українця припадає 4 літри вина вітчизняного виробництва на рік, тоді як країна здатна виробляти в 10 разів більше цього напою.

На думку винороба – власника торгової марки «Колоніст» Івана Плачкова, особливо гостро стоїть для виноробів земельне питання. «У нас не буде хороших, якісних виноградників, навіть якщо утричі збільшити дотації, навіть якщо скасувати ліцензію, поки не вирішимо головне питання – це земля. Не можна виноградники садити на землю, орендовану на 5 років, навіть на 10, навіть на 25. Ті виноградники, які вирощуються на орендованій землі на 25 років, просто експлуатуються, і через 25 років вони вже не потрібні, і їх треба викорчовувати», - переконаний Плачков.

За його словами, необхідно скасувати мораторій на приватизацію землі під багаторічними виноградниками і садами, оскільки вирощувати хороші виноградники, які за європейськими стандартами мають бути старшими за 25 років, можна тільки на власній землі.

Також перший заступник генерального директора корпорації «Укрвинпром» Володимир Кучеренко однією з істотних проблем галузі назвав високу акцизну ставку.

«Одним з важливих чинників є акцизна політика. В усіх країнах світу вино є продуктом харчування і не належить до алкогольних напоїв. Таких акцизів, які існують у нашій країні, немає в жодній країні світу. У країнах Європи на ігристі вина нульова ставка, сухе вино - взагалі непідакцизна продукція», - пояснив він.

Учасники прес-конференції переконані, що українське вино не поступається за якістю європейському, а сама галузь є економічно перспективною, проте без державної підтримки і вирішення названих проблем вітчизняне виноградарство і виноробство не зможе перейти у фазу активного розвитку.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, виробництво виноматеріалів в Україні у 2012 році становило понад 23 млн декалітрів, що на 8,1% менше, ніж у 2011 році. При цьому на переробку минулого року надійшло 329,6 тис. тонн винограду різних сортів, що нижче показника 2011 року на 6,9%.