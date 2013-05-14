Агрохолдинг «Овостар Юніон» може відмовитися від виплати дивідендів за 2012 рік

Рада директорів одного з найбільших виробників яєць в Україні агрохолдингу «Овостар Юніон» пропонує акціонерам відмовитися від виплати дивідендів за 2012 рік, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, це питання внесено до порядку денного зборів акціонерів компанії, яке відбудеться 25 червня цього року.

Як повідомляв УНІАН, «Овостар Юніон» у 2012 році отримав 23,997 млн дол. чистого прибутку, що на 20,1% більше, ніж роком раніше. Виручка агрохолдингу в 2012 році зросла на 19,2% - до 60,3 млн дол. ЕBITDA компанії в 2012 році зросла до 27,3 млн дол. з 22,3 млн дол. в 2011 році. Водночас маржа EBITDA за підсумками 2012 року зросла на 1% - до 45%.

Довідка УНІАН. Група компаній Ovostar Union - одна з провідних агропромислових компаній України, входить до трійки лідерів виробників курячих яєць країни. У 2011 році Ovostar Union здійснила IPO на Варшавській фондовій біржі, під час якого було продано 1,5 млн акцій (25% від капіталу компанії) за максимально заявленою ціною. На українському ринку компанія представлена ​​торговими марками «Ясенсвіт» та «Овостар».