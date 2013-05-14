Україна в 1-му кварталі значно наростила експорт овочів

Українські сільгоспвиробники у січні-березні 2013 року значно збільшили поставки овочів на зовнішні ринки, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, експорт картоплі зріс в 5,8 разу – до 7 тис. тонн, помідорів – майже на 60%, до 815 тонн, капусти – майже удвічі, до 2,1 тис. тонн, моркви, ріпи, буряка, редьки і селери – у 75 разів, до 8,8 тис. тонн, а експорт цибулі становив 36,4 тис. тонн, що у 127 разів більше, ніж у першому кварталі минулого року.

Також у відомстві відзначили сезонне подорожчання овочів, проте прогнозують стабільну ціну на цей товар у майбутньому.

«У квітні відбулося сезонне зростання вартості овочів. Хоча, за даними Держкомстату, їх ціна все одно нижча за торішню на 16,6%. Зараз ми чекаємо новий урожай, тому ціна буде стабільною», - цитує прес-служба міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, у 2012 році Україна виручила від експорту овочів 138,5 млн дол., що на 4,2% більше, ніж роком раніше. Водночас імпорт овочів коштував країні 146,7 млн дол., що на 10,1% більше, ніж у 2011 році.

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