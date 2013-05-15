Агрохолдинг «Астарта» у І кварталі збільшив прибуток на 33% - до 11,4 млн євро

Найбільший виробник цукру в Україні агрохолдинг «Астарта» у січні-березні 2013 року отримав неаудировані чистий прибуток у розмірі 11,4 млн євро, що на 33,1% більше, ніж в 1-му кварталі 2012 року, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, дохід "Астарти" за звітний період зріс на 29,5% - до 83,3 млн євро, тоді як валовий прибуток скоротився на 4,4% - до 17,9 млн євро.

Водночас показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків і нарахованої амортизації (EBITDA), в 1-му кварталі ц.р. становив 23,2 млн євро, що на 27% більше, ніж у січні-березні минулого року. Маржа EBITDA залишилася на колишньому рівні - 28%.

Зростання виручки «Астарта» пояснює хорошими показниками у рослинництві і тваринництві, а також зростанням експорту на 48%. Виручка від реалізації продукції рослинництва в 1-му кварталі ц.р. становила 35 млн євро, що на 66% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас у компанії наголосили, що український ринок цукру продовжує перебувати в складній ситуації, зумовленій перенасиченням цим товаром і внаслідок низьких цін на нього. Тим не менш, виручка компанії від продажу цукру в січні-березні цього року залишилася стабільною і становила 31 млн євро.

Що стосується молочного сегменту, то виручка холдингу від реалізації молока в 1-му кварталі ц.р. виросла на 22% - до 10 млн євро. Поголів'я корів за вказаний період становило 15,3 тис. голів, що на 4% більше, ніж у січні-березні 2012 року.

Довідка УНІАН. «Астарта» - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової та сільськогосподарської галузей України, який об'єднує п'ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані в Полтавській області: ТОВ «Полтавазернопродукт», ТОВ «АФ ім. Довженка» та ТОВ «Добробут»; одне у Вінницькій області - ТОВ «Хмельницьке» і одне в Хмельницькій області - ТОВ «Волочиськ-Агро».

«Астарта» володіє 8 цукровими заводами, здатними переробляти 12 млн тонн буряку на рік. У 2011 році, завдяки виробництву 370 тис. тонн цукру, компанія отримала частку в 16% на цьому ринку України.

Компанія орендує 245 тис. га землі, також займається рослинництвом і тваринництвом.