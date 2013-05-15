Агрохолдинг «Мілкіленд» у І кварталі скоротив прибуток в 1,9 разу

Молочна група компаній з активами в Україні, Росії та Польщі - «Мілкіленд» у січні-березні 2013 року отримала чистий прибуток у розмірі 0,98 млн євро, що в 1,9 разу менше, ніж в 1-му кварталі 2012 року, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, падіння чистої виручки компанія пов'язує зі зниженням операційного прибутку, який за звітний період становив 2,1 млн євро, що на 40% менше, ніж у січні-березні 2012 року. Водночас валовий прибуток холдингу скоротився на 3,4% - до 14,5 млн євро.

Виручка «Мілкіленду» у 1-му кварталі 2013 року становила 71,1 млн євро, що на 5% більше, ніж у січні-березні минулого року.

Погіршення фінансових показників в «Мілкіленді» пояснюють зростанням світових цін на молоко, сезонним браком сировини в Росії та Україні, а також збитковістю польського підприємства «Островія», купленого холдингом в 2012 році. До того ж, в умовах зростання цін на сировину, «Мілкіленд» оптимізував витрати, зокрема, змінивши асортимент продукції, що випускається.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» (місце реєстрації - Голландія) - один з найбільших виробників молочної продукції на ринках Росії та України. Група експортує молочну продукцію до понад 30 країн світу.

В Україні групі належать десять заводів, що виробляють широкий асортимент молочної продукції, у тому числі сири, свіжі молочні продукти і масло, які реалізуються по всій країні під торговими марками «Добряна» і «Коляда».

У Росії «Мілкіленд» виробляє молочні продукти під торговою маркою «Останкінська» на московському ВАТ «Останкінський молочний комбінат».

У 2010 році Milkiland N.V. в рамках IPO продала на Варшавській біржі 22% акцій за 80 млн дол. З грудня 2010 року акції перебувають в лістингу цієї біржі.