Виробник яєць «Овостар Юніон» у І кварталі скоротив прибуток на 43%

Один з найбільших виробників яєць в Україні агрохолдинг «Овостар Юніон» у січні-березні 2013 року отримав неаудований чистий прибуток у розмірі 5,1 млн дол., що на 42,5% менше, ніж в 1-му кварталі 2012 року, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, виручка холдингу за звітний період зросла на 12,6% - до 17,7 млн ​​дол. Водночас валовий прибуток «Овостар Юніон» у 1-му кварталі ц.р. скоротився на 25,5% - до 7,1 млн дол., а операційний - впав на 41,2% - до 5,2 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, «Овостар Юніон» у 2012 році отримав 23,997 млн дол. чистого прибутку, що на 20,1% більше, ніж роком раніше. Виручка агрохолдингу в 2012 році зросла на 19,2% - до 60,3 млн дол. Валовий прибуток «Овостар Юніон» за вказаний період зріс до 29,1 млн дол. проти 23,3 млн дол. в 2011 році, а операційний прибуток становив 23,8 млн дол., що на 15,2% більше, ніж роком раніше. Показник EBITDA агрохолдингу в 2012 році зріс до 27,3 млн дол. з 22,3 млн дол. в 2011 році.

Довідка УНІАН. Група компаній Ovostar Union - одна з провідних агропромислових компаній України, входить до трійки лідерів виробників курячих яєць в країні. У 2011 році Ovostar Union здійснила IPO на Варшавській фондовій біржі, під час якого було продано 1,5 млн акцій (25% від капіталу компанії) за максимально заявленою ціною. На українському ринку компанія представлена ​​торговими марками «Ясенсвіт» і «Овостар».