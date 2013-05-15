Азаров запевнив, що велика вода Україні більше не загрожує

Вплив весняної повені в країні вдалося мінімізувати. Про це сьогодні під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що непростий період пропуску весняної великої води, яка була найвищою за останні роки, завершився. “Завдячуючи вчасній та правильній організації протипаводкових заходів, належній взаємодії центральної і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування вдалося мінімізувати вплив весняної повені”, - сказав прем’єр.

Він подякував за гарну організацію роботи міжвідомчому оперативному штабу на чолі з віце-прем’єр-міністром Олександром Вілкулом, особовому складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також іншим службам, які брали участь у пропуску водопілля.

Азаров також зазначив, що травневі свята в країні пройшли спокійно, у гарній атмосфері і ніяких надзвичайних подій в країні не сталося.