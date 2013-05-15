Аграрії просять Януковича про 5-річний мораторій на перегляд податкового законодавства

Українські аграрні асоціації звернулися до Президента Віктора Януковича з проханням ввести мораторій на внесення змін до податкового законодавства для агропромислового комплексу, повідомила УНІАН прес-служба Аграрного союзу України.

Згідно з повідомленням, аграрії також просять главу держави скасувати обов'язкову сертифікацію якості зерна, відстрочити штрафні санкції за відсутність розроблених проектів землеустрою до 1 січня 2016 року, а також створити робочу групу у складі Мінагропроду, Держземагентства, Державної реєстраційної служби по профільним асоціаціям для вирішення проблем з реєстрацією земельних ділянок і прав на них.

Крім того, асоціації закликають Януковича створити Координаційну раду з питань аграрної політики при Президентові України, який повинен посприяти розвитку продуктивного діалогу між владою та представниками аграрного сектора.

«У країнах Європи та пострадянського простору державна підтримка АПК у кілька разів більше, ніж в Україні, що значно знижує конкурентоспроможність вітчизняного аграрного сектора. Тому українські аграрії покладають значні надії на органи законодавчої та виконавчої влади щодо вирішення проблемних питань галузі та стимулювання її розвитку», - цитує прес-служба главу Ради директорів асоціації «Союз птахівників України» Олександра Бакуменка.

Як повідомляв УНІАН, у березня 2013 року десять аграрних асоціацій України направили лист Президенту України Віктору Януковичу, прем'єр-міністру Миколі Азарову та голові Верховної Ради Володимиру Рибаку з проханням посприяти збереженню фіксованого сільськогосподарського податку і пільг по сплаті податку на додану вартість для сільгоспвиробників, оскільки їх скасування призведе до стагнації аграрного сектора країни.

За словами гендиректора УКАБ Володимира Лапи, якщо уряд прийме рішення про скасування податкових пільг для сільгоспвиробників, то їх втрати становитимуть 19 млрд грн. До того ж кількість збиткових сільгосппідприємств зросте до 50% з 17-30%. Скорочення валового обсягу виробництва сільгосппродукції становитиме 8-10%.

Довідка УНІАН. Національним планом дій на 2013 рік передбачено внесення на розгляд Верховної Ради проекту закону України про внесення змін до Податкового кодексу щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку та перегляду пільг з оплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

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