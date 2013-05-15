«Агроліга» в 1-му кварталі збільшила чистий прибуток у 5,5 разу

19:15, 15 травня 2013
Агро
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Група компаній «Агроліга», один з великих вітчизняних аграрних холдингів, у січні-березні 2013 року отримала чистий прибуток у розмірі 327 тис. євро, що в 5,5 разу більше, ніж у 1-му кварталі 2012 року, йдеться у фінансовому звіті компанії, яке має УНІАН.

Згідно з документом, виручка від продажів компанії за вказаний період скоротилася на 32,5% - до 1,9 млн євро. Валовий прибуток «Агроліги» зріс у 5,5 разу - до 328 тис. євро, а операційний - збільшився в 2,8 разу - до 383 тис. євро.

Скорочення виручки компанія пояснює низькими запасами сільгосппродукції врожаю 2012 року. Водночас зростання чистого прибутку пов'язане з переорієнтацією «Агроліги» на переробку соняшнику в період осені 2012 - зими 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, «Агроліга» в 2012 році збільшила чистий прибуток у 1,8 разу в порівнянні з 2011 роком - до 3,16 млн євро. Виручка компанії збільшилася до 16,5 млн євро, що в 2,6 рази більше, ніж у 2011 році. Валовий прибуток підприємства за підсумками 2012 року зріс на 87% порівняно з 2011 роком і становив 3,17 млн євро. Операційний прибуток «Агроліги» збільшився до 3,5 млн євро з 1,9 млн євро в 2011 році.

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Довідка УНІАН. Група компаній "Агроліга" працює на українському ринку агропродукції з 1992 року.

Агрохолдинг обробляє 7,2 тис. га землі в Харківській області. Підприємства холдингу займаються вирощуванням зернових культур, переробкою насіння соняшнику і молочним тваринництвом.

На початку минулого року "Агроліга" через зареєстрований на Кіпрі холдинг Agroliga Group PLC дебютувала на альтернативному майданчику Варшавської фондової біржі NewConnect.

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